英变种病毒传染力强 3拉美国家开放施打疫苗

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（法新社乌拉圭首都蒙狄维欧24日电） 最早出现在英国的变种病毒，据信传染力更强，在各国恐惧日增之际，拉丁美洲3国今天开始大规模接种疫苗。

墨西哥和智利的前线医护人员是两国首批接种2019 冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗的人，而哥斯大黎加也展开他们的接种计画，该国总统阿瓦拉多（Carlos Alvarado）宣称「这可能终结疫情的开始」。

但全球认为疫情将缓的乐观消退，因为高传染力的变种病毒在英国率先被发现，中国、巴西如今也因此加入其他50多国政府的行列，禁止来自英国的航班入境或是限制往返班机。

在法国运送1万组采检套件过去、让欲跨海过关（英法海底隧道）的司机先行筛检之际，数千辆卡车现在还卡在英国一处主要港口。

尽管英国首相强生（Boris Johnson）宣称变种病毒的传染力增70%，英国政府表示，英、法两国间的海、陆交通，在耶诞节期间保持开放。

墨西哥订购美国辉瑞大药厂（Pfizer）和德国BioNTech联手研发的疫苗第一批3000剂从比利时送达后，展开大规模接种计画，并且透过电视转播。

墨西哥染疫死亡的人数超过12万，仅次于美国、巴西、印度，是全球第4多的国家。

在智利，一名46岁的护理师，在总统皮涅拉（Sebastian Pinera）的见证下，成为全国首位接种疫苗的人。

一名住在养老院的91岁长者，则是哥斯大黎加第1位注射疫苗的人。

在此同时，载送疫苗的专机从莫斯科起飞后，今天抵达阿根廷，让阿根廷收到第一批30万剂俄罗斯制的「卫星-V」（Sputnik V）疫苗。

阿根廷是第一个批准使用俄罗斯制疫苗的拉丁美洲国家。

先前有批评指「卫星-V」疫苗尚未经过大规模临床试验就被拿来使用，阿根廷总统艾柏托（Alberto Fernandez）因此信誓旦旦表示，他要当第一个接种的人，以证明该疫苗可靠。

© 2020 AFP