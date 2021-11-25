英吉利海峡船难难民溺毙 英法两国卸责

（法新社法国加莱25日电） 至少27名难民因试图横越英吉利海峡前往英格兰，却不幸溺毙于法国北部外海后，英法两国政府今天将研议新制，以遏止难民横越这条水道并瓦解人口贩运网络。

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法新社报导，自2018年至今，越来越多来自非洲、中东与亚洲的难民，乘扁舟从法国到英格兰，而这起27名难民没入大海的不幸，可说是英吉利海峡（English Channel）成为热门转运点以来，最多人溺毙的海难。

法国总统马克宏（Emmanuel Macron）誓言，法国绝不允许英吉利海峡成为「坟场」，同时呼吁英国首相强生（Boris Johnson）承诺，加强扫荡导致横渡骤增的人口贩子。

法国总理府表示，总理卡斯特克斯（Jean Castex）将在今天主持因应这起海事危机的会议，并与其他阁员会商防范新制。

卡斯特克斯说：「显然英国也不能置身事外。」并呼吁「国际社会协调非常强硬的因应之道」。

这起海难对于英国脱欧后两国间的合作再度构成挑战，而横渡海峡的难民人数创纪录，加上一连串包括渔权争议等诸多问题，双方之间的紧张日益加剧。

针对这起海事危机，强生与高阶官员会商后说：「对于难民溺毙，他感到震惊、错愕并且深感悲痛。」

不过他另表示，英国面临着「说服我们若干盟友，尤其是法国，以审时度势方法处事的困难」。

英法两国虽交相指责，不过根据英国首相官邸指出，强生与马克宏在电话会谈中同意，「加强合作防止致死横渡刻不容缓」，以及瓦解人口贩运集团的交易「有必要备妥各项方案」。

英国多家媒体则报导，英国政府正力促重启两国合作共同巡逻法国北部沿海，而法国方面以往反对这项提议。

法国里尔（Lille）检方表示，17名男子、7名妇女和3个未成年孩童，24日从法国北部的加莱港（Calais）外海走水路拟偷渡至英格兰，却因他们超载的充气筏泄气而丧生，调查不排除指向过失杀人。（译者：曹宇帆/核稿：陈政一）

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