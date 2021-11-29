英吉利海峡重大移民船难 伊拉克家属苦盼消息

（法新社伊拉克卡德拉瓦28日电） 20岁的穆罕默德最后一次与住在伊拉克库德斯坦自治区的父亲联系时，说自己即将横渡英吉利海峡，这天是11月23日。隔天法国宣布一艘移民船在海峡遇难，27人命丧大海。

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穆罕默德的家人现在担心可能发生最糟糕的情况。

穆罕默德（Mohamed）的49岁父亲阿布杜拉（Qader Abdallah）在伊拉克北部库德斯坦（Kurdistan）的小村庄卡德拉瓦（Qadrawa）家中接受法新社访问，他说：「我们最后一次联系，是在悲剧发生前夕。他透过脸书发讯息给我们，说他要去英国。」

阿布杜拉表示：「我们告诉他横渡（英吉利海峡）很危险。他则告诉我们有很多人横渡成功，试图让我们放心。」

自此，卡德拉瓦有好几个家庭都在苦盼家人的消息，担忧他们是否在这艘不幸的船上？或是已到达英国？

但这些疑问迄今未解，因为调查还未公布寻获的罹难者身份、国籍或船难发生的原因。

法国、比利时、德国和荷兰的移民部长今天在法国加莱港（Calais）会面，承诺会加强「任务合作」来打击人口走私。

法国表示，欧洲联盟（EU）边防机关「欧洲国际边界管理署」（Frontex）将从12月1日起部署一架飞机，协助打击英吉利海峡的移民贩运问题。

一个月前，穆罕默德从库德斯坦的阿比尔机场（Arbil airport）飞往土耳其，再成功非法进入义大利，接着入境法国。他想加入已在英国生活2年的2名兄弟。

阿布杜拉坦言：「我们家人同意他应该去欧洲。所有年轻人都尝试去欧洲寻求更好的前途。」

他说，库德斯坦自治区的生活条件很艰苦，「年轻人因经济情况恶化无法找到工作，而上街示威」。

24日的悲剧是英吉利海峡史上最严重的移民船难。这里如今每天都有移民横渡，试图抵达英格兰海岸，他们往往搭乘简陋船只。

非法移民原本还会藉由躲在穿越英法海底隧道（Eurotunnel）的车辆偷渡进英国，但自从隧道和加莱港2018年开始加强管制后，选择用横渡海峡的方式前往英国的移民倍增。

在库德斯坦自治区，另位父亲扎尼尔（Abu Zaniar）说，他也和20岁儿子失去联系。他说23日还有跟儿子说上话，但自此音讯全无。

一个月前，这名年轻人搭乘飞机前往土耳其，再从那里非法抵达义大利、接着是法国。

扎尼尔说：「我们与一名人蛇达成协议，我们付给他3300美元（约新台币9万2400元），他把我儿子带到英国。」

在接受法新社访问时，扎尼尔再次尝试打电话给人蛇，但对方电话关机。他随后打电话给人蛇的亲属说：「他答应过我们会把我儿子安全送到英国。」

扎尼尔表示：「如果我儿子这次活下来，我还是会把他送回欧洲。库德斯坦地区没有生计可言，这里的毕业生找不到工作。」

他的儿子2年前已尝试经由保加利亚抵达西欧，结果在保加利亚就被捕，并在狱中遭到虐待，最后仍被遣返回伊拉克。

根据救援人员说法，这次在英吉利海峡遭遇船难的移民挤在一艘约10公尺长的充气船上，整艘船只有一名伊拉克人和一名索马利亚人获救。

获救的伊拉克人会是哈立德（Mohamed Khaled）吗？他的母亲阿迈德（Cheleir Ahmed）这么认为。她说自己接到儿子打来的电话。

这位22岁的年轻人2个月前去了白俄罗斯，然后在人蛇的帮助下抵达法国。他的母亲说：「他的健康状况非常糟糕，因为他在水中待了很长时间。他跟我说还有另一名非洲人生还。」

阿迈德表示，儿子告诉她，船上共有32人，包括一些儿童和几个家庭，几乎所有人都溺毙。（译者：陈怡君/核稿：张正芊）

© 2021 AFP