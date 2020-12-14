英国与欧盟贸易谈判有进展 对主要症结仍立场分歧

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（法新社布鲁塞尔14日电） 欧盟外交官表示，负责英国脱欧事务的首席谈判代表巴尼耶今天透露，关于英国脱欧后贸易协议的谈判「有些进展」，不过双方对主要症结点仍意见分歧。

巴尼耶（Michel Barnier）简报后一名欧盟外交官表示：「过去几天谈判有若干进展，不过在像是渔业、治理与公平竞争等重要领域，仍须弥合有时还是相当大的差距。」

英国脱欧过渡期12月31日结束，双方将致力在此之前敲定英国脱欧后的经贸协议，巴尼耶今天将在比利时首都布鲁塞尔与英国谈判代表佛罗斯特（David Frost）展开最新回合磋商。

另一位欧盟外交官指出，渔权问题仍「非常棘手」，因英国坚持维护对领海的完整权利。

英国是在今年1月脱离欧盟，过渡期至本月底，供双方设法就未来新关系敲定协议。

若未能达成协议，英国与欧盟之间的经贸往来将回归世界贸易组织（WTO）规范，届时关税将使得物价上涨，进口商也得处理因脱欧而衍生的文书验证，而且谈判失败可能在未来数年损及英国与欧陆的关系。

另一方面，欧盟执委会主席范德赖恩（Ursula vonder Leyen）说，关于英国脱欧后贸易协议的谈判进入「最后关头」，并取得进展，她对此表示欣慰。

她在经济合作暨发展组织（OECD）主办的会议上发表谈话说：「首先是有所进展。这很好…我们已进入最后关头，这是至关重要的。我们想要有公平竞争的环境，不仅是开始时，而且日后也是如此。」

© 2020 AFP