英国人暂抛通膨危机 庆祝女王登基70周年

（法新社伦敦1日电） 英国人今天暂时撇开恶性的通货膨胀危机与对君主制未来的质疑，准备自明天展开一连4天的活动，庆祝英国女王伊丽莎白二世（Queen Elizabeth II）登基70周年。

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英国将自明天起一连4天进行庆祝女王登基70周年的「白金禧」(Platinum Jubilee）仪式，让民众暂时从1970年代以来首见的严重通膨中稍获喘息。

酒吧、餐厅和零售业者也希望在经历包括COVID-19（2019冠状病毒疾病）的困难时期后，能为惨澹生意带来些许及时雨。

英国啤酒暨酒馆协会（British Beer and Pub Association）说：「随着太阳光在这4天照耀大地，我们希望看到酒吧花园里挤满民众向女王陛下敬酒。」

英国目前的酒吧数量，比1952年女王登基时还少了数千家。

一旦96岁的女王辞世，英国民众是否还会支持君主制，还是个问题。

随着王储查尔斯王子（Prince Charles）接手了母亲更多的公务活动，民众感觉到英国史上第一个也可能是最后一个的白金禧年，标志着将展开新的一页。

「太阳报」（The Sun）本周一项民调显示，女王获得91.7%的支持率，但查尔斯王子只获得67.5%的支持率，还比不上儿子威廉王子（Prince William）的87.4%。

历史学家塞尔顿（Anthony Seldon）在伦敦政治经济学院（LSE）的一次讨论中表示，不应低估君主制数百年来适应和生存的力量。但他也说，一旦解体时会带来创伤，以及在接下来的2年、3年、4年内发生变革时也可能会。

与此同时，在通往白金汉宫的林荫大道（The Mall）上，来自远方的王室支持者冒着倾盆大雨提前几天来到这里露营。

51岁的加拿大人哈特（Angie Hart）说：「我们遇到了一些英国冰雹和风雨，但这是值得的。」

© 2022 AFP