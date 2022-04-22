英国会将调查「派对门」丑闻 强生坚持不退

（法新社伦敦21日电） 英国首相强生（Boris Johnson）今天面临所属保守党（Conservative）国会议员严厉批评，以及他是否就「派对门」丑闻对国会撒谎而遭调查的尴尬局面。

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法新社报导，议员同意成立一个国会委员会，就强生过去对下议院否认首相官邸在封城期间违反防疫法规引起公愤一事展开调查。

根据部长级官员守则，误导国会通常只有下台一途，而强生坚持不会退让下台。强生目前在印度展开2天访问行程。

一旦伦敦警方完成调查及针对这起丑闻的内部报告完整公布后，英国国会责成的委员会将会展开调查。

在表决前的辩论中，强生所属保守党一些成员痛批他的作为，并表示不再支持强生。

警方先前证实对强生属下开出数十张罚单后，强生上周成为首位因违法遭罚款的英国领袖，此后有愈来愈多党内同志倒戈相向 。

「派对门」丑闻促使一名政务次长请辞，保守党资深国会议员哈波（Mark Harper）本周稍早告诉国会，强生「不再…适合」担任首相。

保守党国会议员贝克（Steve Baker）今天似乎加入哈波的行列，指称强生「现在早就该走人」并表示将支持调查。

另一名保守党议员瓦拉格（William Wragg）也表示支持调查，指出下议院「可以是哑剧、闹剧，无聊透顶」，但「总应该是相当诚实的」。

同党议员曼格尼尔（Anthony Mangnall）表示，他无法原谅强生「误导下议院」。

人在印度的强生坚称他不会辞职，还打算出战下次大选。英国很可能至少2年后才会举行大选。

他告诉「天空新闻网」（Sky News）：「我明了人民的感受。」

不过他谈及辞职负责一事说：「我不认为这么做是对的。我决心要做的是确保我们的政策持续推行。」（译者：徐睿承/核稿：卢映孜）

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