英国会议员遇刺 政府大楼降半旗致哀

广告 继续浏览后续

（法新社伦敦16日电） 英国保守党国会议员颜敏时（David Amess）昨天遇刺身亡，警方今晨定调为恐怖攻击事件。英国各政府大楼都将降半旗致哀。

69岁的颜敏时代表艾塞克斯郡（Essex）的西绍森德区（Southend West）。他昨天午间在伦敦东方艾塞克斯郡利镇（Leigh-on-Sea）一座教堂与选民会面时，遭一名男子持利刃刺中多次，伤重不治。

警方已逮捕一名25岁男性嫌犯，并说「初步调查显示潜在动机与伊斯兰极端主义有关」，不过多家英国媒体报导，嫌犯据信是索马利亚裔英国人。

警方表示，调查行动包括持续在伦敦地区两处搜查，并说目前遭拘留的嫌犯是独自犯案。

颜敏时是继2016年工党国会议员柯克斯（Jo Cox）后，英国近5年来第2位被刺杀的国会议员。案发后，国会议员纷纷疾呼加强维安。

柯克斯的妹妹李德彼特（Kim Leadbeater）今年稍早在柯克斯生前代表的选区当选国会议员。李德彼特表示，颜敏时遇害消息让她感到「震惊、害怕」，还说「这是我们所有人要承担的风险，许多国会议员会非常不安」。

英国各政府大楼都将降半旗致哀，直到18日为止。

英国内政大臣巴特尔（Priti Patel）昨天下令各地警察检视所有650名国会议员的维安安排情况。

美国国务卿布林肯（Antony Blinken）也表达哀悼之意。他说：「攻击民选官员就是攻击民主。」

© 2021 AFP