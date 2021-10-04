英国再提北爱贸易问题 警告欧盟重新谈判时间不多

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（法新社曼彻斯特4日电） 英国脱欧事务官员佛罗斯特今天表示，除非欧洲联盟（EU）同意重新谈判北爱尔兰贸易问题，否则英国已准备好「很快」废弃英国脱欧后关于北爱的贸易安排。

佛罗斯特（David Frost）在执政保守党年会上演说表示：「我们的欧盟会籍长期噩梦已经结束。」

尽管目前的供应链危机对英国经济带来影响，佛罗斯特强调，脱欧让英国重获主权。「不列颠复兴已经展开。」

佛罗斯特表示，但以北爱来说，英国对和布鲁塞尔达成棘手妥协的信任已经「破灭」，他归咎于欧盟「下手太重」。

英国7月向欧盟提出修改所谓「北爱尔兰议定书」（Northern Ireland Protocol）的提议，欧盟迄今尚未正式回应。

「但就我所听到的，我担心我们不会取得我们亟需的大幅修正。」

「因此我疾呼欧盟要有雄心壮志，只在边缘修修补补并没有用。我们需要大幅改变。」

「我们不能一直等下去。若未能很快就解决方案达成协议，我们必须采取行动，启动第16条的保障机制，以解决议定书对北爱尔兰的冲击。」所谓第16条的保障机制，允许任一方因协议而受到意想不到的不利影响时，可以采取单边行动废除条款。

英国和欧盟达成「北爱尔兰议定书」，作为2020年英国脱欧协议的一部分。议定书的目的在解决英欧双方分手协议的最大难题：如何在保护欧洲单一市场的同时，也避免英国统治的北爱尔兰和隶属于欧盟的爱尔兰之间出现陆界。

各方政治人物忧心北爱尔兰和爱尔兰若出现硬边界，恐引发暴力冲突，破坏美国斡旋在1998年签订的和平协议。

这项议定书基本上要求对往来英国本岛和北爱之间的货物进行通关检查，但这些规定对企业来说窒碍难行，同时也让坚定支持北爱是英国一部分的「亲英派」大为反感。

布鲁塞尔当局坚称，议定书不能重新磋商，倘若英国启动第16条，恐引发贸易报复。

佛罗斯特则警告：「这恐怕会是保护我们国家、我们人民、我们贸易、我们领土完整性、和平进程和我们所隶属的大联合王国的唯一办法。」

© 2021 AFP