英国前首相邱吉尔战时画作 700万英镑拍出

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（法新社伦敦1日电） 前英相邱吉尔在二战赠予前美国总统罗斯福，但最终成为女星安洁莉娜裘莉收藏品的一幅画作，今天在伦敦的拍卖会以700万英镑（约新台币2亿7091万元）落槌，成交金额超乎预期。

邱吉尔（Winston Churchill）是热爱绘画的艺术家，他在1943年二次大战期间造访摩洛哥城市马拉喀什（Marrakesh）时，得到灵感画下这幅「库图比亚清真寺宣礼塔」（The Tower of the Koutoubia Mosque）油画画作。

艺术品拍卖行佳士得（Christie's）称这是「邱吉尔最重要的作品…除了来源显赫，这是他在（二战时）创作的唯一一幅风景画」。

这幅画作最终落入美国女星安洁莉娜裘莉（Angelina Jolie）手中，她最后把这幅画作拿出来拍卖。

邱吉尔原本是职业陆军军官，后来踏入政坛，他的绘画生涯起步相对晚，到了40岁才捡起画笔。

他对马拉喀什落日余晖的热爱，可追溯至1930年代摩洛哥多数地区仍为法属保护区时，让他远离政治风暴与伦敦单调乏味的天空。

邱吉尔曾在23年间6度造访摩洛哥。他会在1970年代受富豪喜爱、华丽的马穆尼亚饭店（La Mamounia）或泰勒别墅（Villa Taylor）的阳台上架设画架。

邱吉尔1943年1月在摩洛哥西部城市卡萨布兰加（Casablanca）与罗斯福（Franklin Roosevelt）和法国总统戴高乐（Charles De Gaulle）举行历史性会议后，从泰勒别墅画下后来公认为他最杰出的作品，描绘这座旧城壁垒后的宣礼塔，背景有山脉围绕，前方有色彩缤纷的人物。

据称他曾告诉罗斯福：「你不能千里迢迢来到北非，而没有看到马拉喀什。我一定要跟你一起欣赏阿特拉斯山脉（Atlas Mountains）的日落。」

一家报社当时拍下的照片显示，这两名战时同盟国领袖一同欣赏日落。美国代表团离开后，邱吉尔多留了一天，画下四周有山脉围绕的库图比亚清真寺景象，后来把这幅画作送给罗斯福当作生日礼物。

佳士得负责现代英国与爱尔兰艺术的干部欧查德（Nick Orchard）说：「这是邱吉尔最私人、也是最强烈的外交手法。」

他说：「这不是领导人间的一般礼物。这是软实力，诉说了这段特殊关系的一切。」

© 2021 AFP