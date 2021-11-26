英国力阻COVID-19新变异株 暂拒非洲6国班机

（法新社伦敦25日电） 南非出现具有大量突变的COVID-19（2019冠状病毒疾病）新变异株，英国今天表示，将暂时禁止来自非洲南部6国的班机抵境。

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法新社报导，英国卫生大臣贾维德（Sajid Javid）说：「我们对这种变异株的初步了解是，它的传染性可能较Delta变异株更高，且现有疫苗对抗它的效力可能较低。」

南非将境内COVID-19病例激增归咎于这种新变异株扩散；波札那和香港旅客身上也曾验出这种新变异株。

贾维德表示，英国目前尚未发现这种新变异株，但科学家「相当忧心」，为了预防新变异株入侵，决定自格林威治时间26日12时（台湾时间晚间8时）起，暂禁所有来自南非、纳米比亚、赖索托、史瓦帝尼王国、辛巴威和波札那的班机抵境。

他还说，自28日清晨4时起，从这些国家启程抵英的英籍旅客都须在旅馆隔离；若在这个时间之前抵达，则应在家自我隔离，并于第2天和第8天接受核酸检测（PCR）。

此外，若有人在过去10天内从这些国家启程抵英，会要求他们接受PCR检测。

英国是COVID-19疫情最严重的国家之一，自去年初疫情爆发以来，约14万4000人病殁。

英国目前确诊病例仍居高不下，截至今天的24小时内新增超过4万7000例，但12岁以上民众已逾8成接种两剂疫苗。（译者：徐睿承/核稿：曾依璇）

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