英国卫生大臣：秋天前成人皆能接种疫苗

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（法新社伦敦10日电） 英国卫生大臣韩考克今天表示，英国每一位成人今年秋天以前都能接种2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗。这是英国历来规模最大的疫苗接种行动。

韩考克（Matt Hancock）表示，现在公卫官员每天替20万人接种疫苗，目标是在2月中以前替最容易受疫情伤害的1500万人接种。

政府初步设定的优先施打对象为年长者及其照护者，以及医护工作人员。但韩考克坚持，每个符合资格的人今年都能接种疫苗。

韩考克告诉英国广播公司（BBC）：「在秋天以前，我们足以提供18岁以上所有人疫苗。」他并表示，从最脆弱的族群开始施打极其重要。

到目前为止，英国卫生监管单位已批准美国辉瑞大药厂（Pfizer）和德国BioNTech共同研发的疫苗，以及牛津大学（Oxford University）和英国药厂阿斯特捷利康（AstraZeneca）合作的疫苗。两种都已开始施打。

美国莫德纳公司（Moderna）的疫苗8日也获英国监管单位批准，将于春天开始推出。

根据韩考克，目前疫苗多半是在医院和诊所实施接种，但下周会有7座集体接种中心开张，之后还会有更多。

韩考克告诉天空新闻网（Sky News）：「此刻限制（疫苗接种）速度的因素是供应量，但量正在增加。我们取得显着进展，但仍会进一步扩大。」

英国加速疫苗接种之际，2019冠状病毒疾病的变种病毒正使确诊和病故人数以空前程度激增。

英国政府9日通报，境内新增5万9937人确诊染疫，累计确诊突破300万大关，增至301万7409例。另外，英国境内新增1035人染疫不治，累计病故攀升至8万868人。

© 2021 AFP