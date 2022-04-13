英国和欧盟宣布联手对俄罗斯实施更多制裁

（法新社伦敦13日电） 英国与欧洲联盟今天宣布，联手对乌克兰亲俄分离分子以及俄罗斯更多寡头和他们的亲属，实施制裁。

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英国政府表示，经过与欧盟协调，将制裁乌克兰东部「178名俄裔分离分子」，此外还有6名寡头及其家人和员工。

英国外交部在声明中说：「这是在上周多份报告指俄罗斯在那些地区野蛮攻击平民后所采取的行动。」

最新制裁对象包括阿南琴科（Alexander Ananchenko）和柯兹洛夫（Sergey Kozlov），英国外交部称他们是俄罗斯支持的所谓顿内茨克（Donetsk）和卢甘斯克这两个人民共和国「自封」（self-styled）领导人。

英国外交大臣特拉斯（Liz Truss）说：「乌克兰东部平民遭到可怕火箭攻击后，我们今天制裁那些支持非法分离并参与对乌克兰人民施暴的人。」

「我们将会继续锁定所有帮助和怂恿（俄罗斯总统）蒲亭发动战争的人。」

受到制裁的寡头则包括俄罗斯石油巨头路克石油公司（Lukoil）负责人艾历克普罗夫（Vagit Alekperov）以及Sistema集团董事长叶夫图申科夫（Vladimir Ievtouchenkov）。

蒲亭2月24日下令攻击乌克兰后，英国即加入国际间对俄罗斯展开的制裁。迄今，那些制裁针对的是俄罗斯的国防、贸易和运输业者。

特拉斯说，最新计画包括延长英国对俄罗斯商品的进口禁令，从14日起将纳入钢铁产品。她说：「我们阻止蒲亭战争机器前进的任务，不会停歇下来。」

俄军入侵乌克兰以来，伦敦已制裁了1400多个与俄国有关的个人和企业，包括100多名寡头和他们的家人。

© 2022 AFP