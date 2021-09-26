英国哈利王子：疫苗取得应视为基本人权看待

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（法新社巴黎25日电） 「全球公民现场演唱会」今天登场，旨在提高各界对气候变迁、疫苗平等和饥荒议题的关注，英国哈利王子呼吁将COVID-19疫苗取得管道议题当作「基本人权」来看待。

「全球公民现场演唱会」（Global Citizen Live）为串联全球60多位艺人的一系列演唱会，从英国伦敦、奈及利亚拉哥斯（Lagos）、巴西里约、澳洲雪梨，到印度孟买等地接力转播24小时。

巴黎场除了艾尔顿强（Elton John）外，还邀请到英国创作歌手红发艾德（Ed Sheeran）、美国嘻哈团体黑眼豆豆（Black Eyed Peas）及英国饶舌歌手Stormzy等人站台。

而在巴黎演唱会之前，社群媒体上的转播已先一步起跑，由韩国男子天团防弹少年团（BTS）在首尔预录打头阵。

盲人歌手史提夫汪达（Stevie Wonder）则是美国西岸洛杉矶站的重头戏。

美国东岸纽约的盛会中，英国王子哈利（Prince Harry）和妻子梅根（Meghan Markle）敦促将COVID-19疫苗取得管道议题当作「基本人权」来看待。哈利说：「你的出生地不该影响你的生存权。」

除了哈利与梅根，歌手艾莉西亚卡拉（Alessia Cara）和辛蒂露波（Cyndi Lauper）也登台演出，后者更以知名金曲Girls Just Want to Have Fun献给阿富汗妇女。

法新社报导，全球公民为一个非政府组织，除了希望种植10亿棵树，还希望提供20亿剂疫苗给最赤贫的国家，并供餐给4100万名饥民。（译者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）

© 2021 AFP