英国哈特浦国会议员席次补选 保守党意外获胜

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（法新社伦敦7日电） 英国今天公布的官方计票结果显示，执政保守党已赢得哈特浦（Hartlepool）的国会议员席次补选。哈特浦向来是在野工党铁票区，自1974年以来从未输过。

根据选举结果，保守党候选人莫提默（Jill Mortimer）赢得1万5529票，几乎是工党候选人威廉斯（Paul Williams）拿到的8589票的两倍。

英国昨天举行地方选举，哈特浦前工党国会议员因涉性骚扰丑闻而下台，同时进行补选。这个强烈支持脱欧的选区自1974年以来从未选出保守党国会议员。

鉴于哈特浦补选在这次全国选战的重要性，两党领导人先前一再到访造势。丢失哈特浦对工党领导人施凯尔（Keir Starmer）而言是2024年大选前的重大打击。

保守党也对英格兰地区的蒂斯河谷（Tees Valley）与西密德兰郡（West Midlands）两区的市长选举寄予厚望。

这场被称为「超级星期四」的地方和区域选举，还可能重塑英国政治版图，因为苏格兰支持独立势力期望脱离英国。苏格兰议会选举结果预计在8日公布。苏格兰民族党（Scottish National Party）希望在疫情结束后，再次举行独立公投。

这是英国脱离欧洲联盟（EU）及2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情爆发以来首次举行这类选举，选举结果也将测试英国民众对首相强生（Boris Johnson）的支持度。

强生带领英国脱离欧盟和经历严峻的疫情。英国染疫死亡人数虽然在欧洲国家当中是最高，但施打疫苗速度却是最快。

© 2021 AFP