英国国民保健署面临内爆危机

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（法新社伦敦16日电） 2019冠状病毒疾病（COVID-19）带给英国国民保健署（NHS）庞大压力，首相强生政府却只承诺加薪1%。现在大量医护人员身心俱疲有意出走，NHS面临内爆的危险。

强生（Boris Johnson）去年4月曾感谢救他性命的医护人员，让他在染疫入住加护病房数天后康复。当时他在电视上发表感性演说，承诺会提供所有必要资金给国营的NHS。

但12个月过去，前线医护人员说强生的承诺像空话，他们觉得自己被「背叛了」。专家更警告，缺乏投资的NHS即将内爆。

NHS备受英国人珍惜，资金由纳税人负担，提供免费医护服务。但在这场全球卫生危机降临前，NHS早已压力过重。

公共服务业总工会（Unison）护理师部门负责人塔克伍德（Stuart Tuckwood）说：「NHS刚度过最艰难的冬天。我们在延误治疗等所有指标上都没达标。」

当时英国医院必须对抗两波严重COVID-19疫情，人力吃紧、能量濒临极限。塔克伍德告诉法新社，医护人员身心俱疲，「而政府表明会做的只是帮NHS工作人员调薪1%，（我们）感觉上像被大大背叛了」。

上述加薪提议引发众怒。1948年设立NHS的如今主要反对党工党（Labour Party）呼吁调高加薪幅度；流行乐巨星杜娃黎波（Dua Lipa）也在本周的全英音乐奖（Brit Awards）颁奖典礼上呼吁，应该帮前线人员「公平加薪」。

英国护理师普遍被认为薪资偏低，辅助人员和其他员工赚的甚至更少，许多人生活在贫穷线以下。

护理人员工会「皇家护理学院」（Royal College of Nursing）希望加薪12.5%。公共服务业总工会则要求今年一次支付每人2000英镑（新台币约7万9000元）的津贴。

另外，英国医学会（British Medical Association）调查2100名医护人员后发现，1/5的人因为COVID-19疫情带给他们压力和疲乏，打算离开NHS转换跑道。

英国自疫情爆发以来，已有超过12万7000人在确诊后病故，死亡人数排名全球前几名。

© 2021 AFP