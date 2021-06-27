英国国防密件竟被丢在公车站 政府已展开调查

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（法新社伦敦27日电） 一批英国国防机密文件近日在英格兰一个公车站被发现，当中有英国驱逐舰在克里米亚外海行动内容，这起行动也引发俄罗斯射击警告。英国政府今天说，已对文件外泄事件展开调查。

一位匿名民众22日告诉英国广播公司（BBC），他们在英格兰南部肯特郡（Kent）一个公车站后方发现50页机密文件。报导说，文件中讨论到像英军驱逐舰卫士号（HMS Defender）23日在克里米亚（Crimea）外海的黑海乌克兰领海航行的行动，可能引发俄罗斯做出的反应。

英国国防部表示，一名员工上周通知部内一批文件遗失，他们已展开调查。

英国北爱尔兰事务大臣路易斯（Brandon Lewis）今天对天空新闻网（Sky News ）表示：「这种事不应该会发生。当时已做出适当通报，...内部正对事发状况进行调查。」

俄罗斯国防部23日表示，当天对侵入领海的英舰卫士号开火示警。英国当时则说，卫士号在乌克兰领海进行无害通过（innocent passage），符合国际法。

根据莫斯科说法，事发地点在克里米亚的费欧伦特角（Cape Fiolent）外海。俄罗斯2014年自乌克兰手中并吞克里米亚，但国际社会绝大多数不承认克里米亚属于俄国领土。

被拾获的英国国防文件似乎显示，英国官员先前已知道，卫士号航行路线可能导致俄罗斯做出反应；但若让这艘英舰改道，可能会被莫斯科解读为「英国害怕/逃跑」。

文件另一部分也写道，卫士号最后采取的航行路线「提供机会与乌克兰政府互动，...在英国承认的乌克兰领海内」。

俄罗斯外交部24日召见英国大使，对护卫舰入侵事件表达「强烈抗议」。克里姆林宫发言人培斯科夫（Dmitry Peskov）并形容这是「蓄意且预谋的挑衅」。（译者：张正芊/核稿：林治平）

© 2021 AFP