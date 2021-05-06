英国地方选举登场 苏格兰独立议题受注目

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（法新社伦敦6日电） 英国今天举行地方和区域选举，这是英国脱离欧洲联盟（EU）及2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情爆发以来首次举行这类选举，其中出现独立公投呼声的苏格兰，成为外界关注焦点。

今天登场的地方选举也将测试英国民众对首相强生（Boris Johnson）的支持度。强生带领英国脱离欧盟和经历严峻的疫情。英国染疫死亡人数虽然在欧洲国家当中是最高，但施打疫苗速度却是最快。

强生最近被爆出砸大钱装潢唐宁街10号官邸的丑闻，保守党忧心会冲击地方选情，强生对此不予理会。

被称为「超级星期四」的地方选举将选出英格兰地方议会议员、伦敦等地方首长，以及威尔斯和苏格兰议会议员。

其中以苏格兰议会选举备受瞩目，苏格兰民族党（Scottish National Party ）希望在疫情结束后，再次举行独立公投。

苏格兰民族党党魁、苏格兰首席大臣施特金（Nicola Sturgeon）在疫情期间积极的动作，人气上扬，盼能拿下议会多数席次。

施特金4日在电视辩论中表示：「挺过这次的危机是我的优先要务。」

苏格兰大多数的民众反对英国离开欧盟，因此脱欧助长苏格兰追求独立的心理，但忧心疫情后经济动荡的疑虑，也有助于苏格兰民众支持留在英国。

苏格兰2014年举行独立公投，当时55%选民投下反对票。强生曾表示，2014年的公投结果，终结一个世代的辩论。

强生昨天表示：「现在不是举行轻率、不负责公投的时候。」（译者：刘淑琴/核稿：陈政一）

© 2021 AFP