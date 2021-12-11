英国外相吁西方团结 对抗威权主义

（法新社利物浦11日电） 七大工业国集团（G7）在英国利物浦召开部长级会议，会议主持人英国外相特拉斯今天表示，西方与盟国务必团结一致，对抗威权主义。当前俄罗斯与中国的威胁引发关切。

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法新社报导，来自全球最富庶的七大工业国外长聚集英格兰西北部的利物浦（Liverpool）参加2天会议。英国是今年的轮值主席国，即将卸任前召集最后一次实体会议，之后将由德国接棒。

俄罗斯在乌克兰边界部署大军是本次会议的主要议题，其他议题包括讨论因应中国，并限制伊朗的核野心，还有处理因军政府统治而危机四伏的缅甸。

英国外相特拉斯（Liz Truss）在开幕式致词表示：「我们务必团结一致，坚定对抗意图限制自由与民主的侵略者，有鉴于此，我们务必口径一致，务必在全球各地拓展经济与安全布局。」不过她并未指明哪些国家野心勃勃。

回顾英国今年担任G7轮值主席期间，大部分都在因应北京益增的国际专断，以及中国遭指控的境内一系列侵犯人权行径，包括对待穆斯林少数民族维吾尔族。

G7峰会于6月召开，期间美国总统拜登（Joe Biden）推动针对中国与俄罗斯采取更强烈的共同立场，本周美国、英国和澳洲宣布外交抵制明年北京冬奥。

特拉斯曾经表示，从能源到科技等诸多不同领域，西方务必通力合作，消弭越来越多中低所得国家，对于西方对手国家的「战略依赖」。

根据英国外交部，特拉斯将在这次会议促请与会者，就基础建设与科技项目，提供这些中低所得国家更多融资。

英国外交部说，像是因非市场经济体如中国等而导致的不可持续债务，G7会员国及盟国务必提供替代方案。

特拉斯将公布英国发起的倡议「非洲弹性投资加速器」（Africa Resilience Investment Accelerator），以促进对于非洲「最脆弱市场」的合作投资，并帮助开发「投资机会管道」。

英国外交部说：「这项倡议将有助于G7兑现承诺，也就是未来5年投资非洲民间企业超过800亿美元（约新台币2.2兆），以支持可持续性的经济复苏与发展。」（译者：曹宇帆/核稿：戴雅真）

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