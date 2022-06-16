英国央行调高基准利率1码 连5度升息

（法新社伦敦16日电） 英国中央银行英格兰银行（Bank of England）今天调高基准利率0.25%（1码），连续第5度升息，同时预测英国今年通膨将进一步飙升至11%以上。

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英国央行理事在例行决策会议上同意调高借贷成本1码至1.25%，创下2009年全球金融危机以来最高利率水准。

英镑兑美元汇价闻讯贬值1%，美国联邦准备理事会（Fed）昨天宣布大幅升息3码，以对抗失控的通膨。

英国央行在会议纪要中表示，英国央行最新升息之举是回应「持续浮现强劲的成本和物价压力迹象，以及这些压力恐变成更持久的风险。」

英国央行有少数的决策理事投票支持升息2码至1.5%。

AJ贝尔（AJ Bell）投资分析部门主管哈拉夫（Laith Khalaf）表示，英国央行避免使用大西洋彼岸运用的「震撼与威慑」（shock and awe）策略。

「虽然率先开始升息的是英国，但现在利率较高的是美国。」

美国联准会昨天宣布近30年来最大升息幅度，并表示下月准备再度大幅升息，全力平抑飙涨的消费者物价。 在联准会昨天升息0.75个百分点之前，美国5月通膨飙升至8.6%，来到40多年来最高水准。 英国通膨则是来到9%，创下40年来最高水准。

随着疫情解封，经济重启，加上俄罗斯入侵乌克兰后，将原本已居高的能源价格再往上推升，全球各地物价飙涨。

邻近的欧元区，欧洲中央银行下个月将准备调升利率，到时将是欧洲央行10多年来首度升息。

瑞士央行今天调高基准利率，这是瑞士央行15年来首度升息。

© 2022 AFP