英国奥运马术名将声援拜尔丝

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（法新社东京4日电） 英国奥运奖牌数女子纪录保持人马术骑士杜贾汀今天向媒体发声，支持因心理因素决定退赛的美国体操明星拜尔丝。她表示，保持在成功的位子非常困难，要无时无刻承受压力与期待。

英国最多奖牌的奥运女将杜贾汀（Charlotte Dujardin）出声表达她对美国体操选手拜尔丝（Simone Biles）的同理，因为她在生涯早期也曾与心理健康问题奋战过。

这位36岁的盛装舞步马术骑士在3届奥运比赛中累积得牌数高达6面，其中包括2020东奥的两面铜牌。

这让她比退役的英国划船女将葛伦杰（Katherine Grainger）还多出一面，不过自由车场地赛好手肯尼（Laura Kenny）很可能在日本就要追上她，甚至超越她了。

杜贾汀在2012年伦敦奥运赢得双金后就感受到极大的压力。2018年的自传「舞马背上的女孩」（The Girl on the Dancing Horse，暂译）就将她的挣扎开诚布公。

她在书中写道，「我未曾真正了解忧郁症」，并表示她「因为感受到痛苦而想自我伤害」。她透过绝食方式惩罚自己，瘦了将近13公斤。

杜贾汀是在伦敦奥运后承受精神创伤发作，但拜尔丝的挣扎呈现在众目睽睽的东京奥运赛场上。

上周她因出现了「空中失感」而退出女子体操团体决赛，这是一种危险的状况，意味着体操选手失去在空中感知方向的能力。这名24岁的美国体坛明星，随后也退出一系列的个人赛项目，只参加了3日登场的平衡木决赛，并拿下铜牌。

杜贾汀2009年颅骨骨裂后必须奋战再起，能同理在2016里约奥运摘下4面金牌的拜尔丝。杜贾汀透过电话向法新社说：「保持成功很难。这是一个很不好待的地方，面对压力和期待。要一直扛着这些东西，真的不容易。」

杜贾汀曾面临其他挑战，包括2年前和在一起13年的未婚夫高汀（Dean Golding）结束关系。「我必须说，有个对的人在你身边支持你，能让你度过难关。你只是要确保不会走到无法挽回的地步，我是指结束职业生涯。」

这名也在里约摘金的骑士还在适应英国最多奖牌奥运女将的新头衔，至少现在还是。她说：「这是一个很奇妙的时刻，不太能相信，很难量化这份成就。我打破了葛伦杰这位传奇的纪录，很不真实，却也令人激动。」

© 2021 AFP