英国女厨师东奥极限单车花式赛摘金

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（法新社东京1日电） 2020东京奥运新设极限单车（BMX）项目。英国女将沃兴顿（Charlotte Worthington）今天在花式赛完成史上第一次360度后空翻，精湛表现让她摘下这个项目首面奥运金牌。

在BMX花式赛女子组决赛中，沃兴顿的优异表现拿下97.50分，以1.4分的差距击败赛前被看好的美国好手罗伯兹（Hannah Roberts，96.10分）；瑞士选手杜卡罗兹（Nikita Ducarroz）则以89.20分镀铜。

现年25岁的沃兴顿3年前仍是曼彻斯特一间餐厅的厨师。赛后她表示：「2018年我参加了一些活动和比赛。和别人交谈后得知，极限单车花式赛被列入奥运项目，英国自由车代表队也设立了一支队伍。」

沃兴顿透露说：「当时我把握一连串超酷的机会，去做自己喜欢的事。从那时候开始，就像滚雪球一样。我发现我对这项运动真的充满热情，我真的很喜欢极限单车，所以我永远不会怀念那段在厨房工作的日子。」

沃兴顿说，她很自豪能完成360度后空翻，自己首次尝试这个高难度动作时也没有成功。她指出：「我必须要有信心，相信我们付出的努力都会根深蒂固地留在我的体内。」

在男子组方面，27岁澳洲好手马丁（Logan Martin ）以93.3分的成绩封王，委内瑞拉的德斯（Daniel Dhers，92.05分）和英国选手布鲁克斯（Declan Brooks，90.80分）则分别拿下银牌与铜牌。

赛后马丁分享他的心情说：「我的职业生涯中曾有许多次高潮，但我从来没有掉过眼泪，这显示奥运金牌对我意义多么重大。这是最重要的比赛…我会把这面金牌带回家，给我的儿子看。这真是太棒了！」。

© 2021 AFP