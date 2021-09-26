英国女教师穿越公园上酒吧 5分钟路程遇袭身亡

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（法新社伦敦26日电） 英国28岁小学女教师奈萨（Sabina Nessa）上周五晚间穿越伦敦东南区一处公园到酒吧赴约，短短5分钟路程却遇袭身亡。警方今天表示已经逮捕一名38岁男性嫌疑人。

奈萨遇袭案令大众再度忧心英国女性的人身安全。

伦敦都会区警察局（Metropolitan Police）今天凌晨在伦敦东南方的东萨塞克斯郡（East Sussex）一处住所逮捕嫌疑人。

特别刑事部门督察长约翰（Neil John）称这次逮捕是「重大进展」。

另有2名男子本周因为疑似涉嫌谋杀遭到逮捕，目前获释等待进一步调查。

奈萨17日晚间前往奇德布?克（Kidbrooke）的一家酒吧与朋友见面。她在8时30分左右出门，抄捷径穿越住家附近的公园到酒吧只需要5分钟，但她永远无法赴约。

隔天傍晚5时30分左右，一位民众在公园里发现她的遗体。

数百名民众24日晚间在奇德布?克举办了守夜悼念仪式。

这起案件令人联想起今年初的33岁女子莎拉艾佛厄特（Sarah Everard）失踪案。

莎拉3月3日晚上从朋友公寓离开后，独自走路回家，路上还曾和男友通话，但接着就下落不明。她的遗体之后在肯特郡被寻获，犯案人是一名在职警察，让英国社会震惊。（译者：戴雅真/核稿：陈政一）

© 2021 AFP