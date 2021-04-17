英国女演员海伦麦克罗利癌逝 享年52岁

广告 继续浏览后续

（法新社伦敦16日电） 过去曾在「哈利波特」系列电影中，饰演�J歌马份的妈妈水仙马份一角的英国电影、电视和舞台剧女演员海伦麦克罗利（Helen McCrory）因癌症病逝，享年52岁。

他的丈夫达米安路易斯（Damian Lewis）在推特（Twitter）上写道，海伦麦克罗利「于家中平静过世，过世时身边围绕着朋友和家人的爱」，并称他的妻子「美丽且伟大」。

达米安路易斯补充道：「我们都很爱她，能有她出现在生命中是何其幸运。她是如此的明耀动人。」达米安路易斯进一步解释，她是在「与癌症奋勇搏斗」后过世。

海伦麦克罗利最为人熟知的，就是英国国家广播公司（BBC）热门犯罪影集「浴血黑帮」（Peaky Blinders）中饰演的波利阿姨（Aunt Polly），以及电影「哈利波特」（Harry Potter）中饰演�J哥马份（Draco Malfoy）的妈妈水仙马份（Narcissa Malfoy）。

她曾在2006年的电影「黛妃与女皇」（The Queen）、2010年的电影「特殊关系」（The Special Relationship）中，两度饰演英国前首相布莱尔（Tony Blair）的夫人雪莉・布莱尔（Cherie Blair）。也曾在詹姆士庞德（James Bond）系列电影「007：空降危机」（Skyfall）中饰演虚构的英国内政部长道尔（Clair Dowar）。

海伦麦克罗利1968年生于英国伦敦西区帕丁顿（Paddington），她的母亲是威尔斯人，父亲则出生于苏格兰，她是家中3个孩子中的老大。

她曾在英格兰东南部就学，在伦敦戏剧表演学校「戏剧中心」（Drama Centre）研读戏剧前，曾在义大利生活过1年。在她漫长的演艺生涯中，演绎过电影、电视和舞台剧许多角色。

海伦麦克罗利和主演美国电视影集「反恐危机」（Homeland）的男星达米安路易斯在2007年结婚，两人曾在莎士比亚的喜剧「无事生非」（Much Ado About Nothing）中分饰碧翠丝（Beatrice）和班奈狄克（Benedick）。

2011年，她接受英国「独立报」（Independent）访问时说，很荣幸能饰演这些有趣的角色。她表示，一个演员的本分就是「说服观众，生活既混乱又美好，是值得好好活下去的。」

© 2021 AFP