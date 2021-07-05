英国女王将颁最高平民荣誉章 表彰防疫卫生人员

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（法新社伦敦5日电） 英国政府今天宣布，女王伊丽莎白二世（Queen Elizabeth II）将颁授国营国民保健署（NHS）国内最高平民荣誉「乔治十字勋章」，以表彰卫生人员在疫情大流行期间的服务。

「乔治十字勋章」（The George Cross）表彰平民，相当于表扬军事人员杰出英勇行径的「维多利亚十字勋章」（The Victoria Cross）。这项勋章的颁发时机，适逢NHS医疗专业人员强烈抗议薪资及工作情况之际。在疫情大流行期间，他们的工作情况已接近临界点。

在2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情爆发前，NHS早已承受沉重压力，如今还得应付欧洲最严重的疫情之一，这场疫情已在英国造成逾12万8000人死亡、近500万人确诊。

今年95岁的女王在这项奖章随函附上的个人讯息中表示：「这项奖章表彰过去及现在的所有NHS人员，涵盖全部专业及所有4个构成国（英格兰、苏格兰、威尔斯及北爱尔兰）。」

女王写说：「逾70年来，他们一起以勇气、同情心及奉献精神，帮助我们的国民，展现公共服务的最高标准。」

她还写道：「你们拥有我们所有人的永久感谢，以及衷心赞赏。」

© 2021 AFP