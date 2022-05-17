英国女王惊喜现身 视察伊丽莎白地铁线

（法新社伦敦17日电） 英国女王伊丽莎白二世（Queen Elizabeth II）近期因健康问题，鲜少出席公开活动，她今天惊喜现身，视察以她为名、通车在即的伦敦最新地铁路线。

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高龄96岁的女王前往伦敦帕丁顿车站（ Paddington Station），满面笑容地参观新的「伊丽莎白线」（Elizabeth line）。这条新地点线旨在加速伦敦市内外交通运输。

女王身穿黄色羊毛大衣，戴着有花饰的帽子，拄着拐杖搭乘电梯下楼到月台上，与儿子爱德华王子（Prince Edward）会合。官方原本宣布女王不会出席，并由爱德华王子参加此次活动。

女王最近很少参加王室官邸之外的活动，她因为行动不便，缺席本月10日登场的国会开议大典。这是她创纪录的在位70年期间，第3次错过国会开议大典。

伊丽莎白线将于5月24日部分向公众开放。这条地铁线原定2018年开放，此后受到施工与复杂讯号系统问题影响而延宕至今。

该地铁线完工后将可连接伦敦以西约56公里的瑞丁（Reading）到以东约33公里的申菲尔德（Shenfield），中途可在希斯罗机场（Heathrow）停靠。

© 2022 AFP