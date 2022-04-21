英国女王96岁大寿 将在山均汉姆堡低调度过

（法新社伦敦20日电） 英国伦敦明天将鸣放礼炮，庆祝女王伊丽莎白二世（Queen Elizabeth II）96岁大寿，但女王自己应该会低调度过生日。

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英国王室这1年风雨不断，除了女王健康让人担心，王位问题也引发关注。

英国首都伦敦的伦敦塔（Tower of London）与海德公园（Hyde Park）明天将鸣放礼炮，军乐队也将演奏「生日快乐」歌。

女王依循18世纪以来的传统每年过2个生日，除了本身的生日之外，通常还会在天气较温暖的6月举行官方庆生活动。

今年的官方庆生活动落在6月2日至5日这4天，和庆祝女王登基70周年活动一同举行。

英国媒体表示，女王已从温莎城堡（Windsor Castle）的家搭直升机前往英格兰东部的山均汉姆堡（Sandringham Estate）庆生。

英国「每日镜报」（Daily Mirror）引述不具名王室消息人士指出，由于女王最近健康状况不佳，从温莎城堡前往山均汉姆堡过生日算是一大进步。

女王去年10月在医院留院观察1晚后，接受医师建议大幅减少公开活动。（译者：郑诗韵/核稿：陈政一）

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