英国学校关门 贫童远距上课困难多

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（法新社伦敦22日电） 英国2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情严峻导致学校关闭，数百万学童得在家远距学习，但是许多孩子面临的难题是：家里没有电脑、甚至没有网路，以及安静可以学习的房间。

8岁的苏塔那（Kamaljit Sultana）住在伦敦陶尔哈姆莱茨区（Tower Hamlets），这是伦敦最贫困的区域之一。她说：「在家我得和我哥哥姊姊共用一台电脑。」

在缺乏级任老师帮忙下，她说：「上课更困难了，我有点搞不懂。」

英国迄今累计逾9万3000人病故，在出现变种病毒导致感染人数飙升后，英国本月初祭出新的封锁措施。

教育大臣威廉森（Gavin Williamson）希望在4月复活节前重新开放学校，让有学童的家庭还得苦撑在家学习好几个月。

致力改善教育环境不利因素的苏通信托基金会（Sutton Trust）执行长特纳（James Turner）表示，最贫困的学童受到的冲击最大。

特纳告诉法新社，有些人「不是家里没有任何设备，就是他们得试图靠手机来线上学习」；就算有手机，有时还得两、三个兄弟姊妹一起用。

童年信托基金会（Childhood Trust）执行长季尼斯（Laurence Guinness）说：「我们协助的家庭有6人共用一个房间，他们没有桌椅，要坐就坐床上或地板。」

「（有个单亲妈妈有2名子女，）当她的孩子要用书桌，就坐在马桶前，盖下马桶盖当桌子用。」

季尼斯说，天寒地冻，这些孩子被迫待在没有暖气的家，他们无法静下心来专心，「因为室内实在太冷了，他们只能不断地动」。

根据慈善机构「儿童贫穷行动团体」（Child Poverty Action Group），低所得家庭中有4成缺乏至少一项重要资源，像是笔电或是网路。

慈善机构担心学校关闭对某些学童的长期冲击。这些孩子可能较容易沦为帮派行动、犯罪和药物滥用的受害者，而且学习上已经落后同侪。

特纳说，上一个封锁措施可能已使在缩小这些差距上的进展，倒退多达10年。

根据官方数据，有400多万、相当于1/3英国儿童的生活贫困。

这场疫情凸显出英国社会的严重不均。联合国儿童基金会（UNICEF）甚至在耶诞节拨款以发放粮食给贫童－这是UNICEF首度在英国这么做。

© 2021 AFP