英国安德鲁王子性侵案 律师将吁纽约法官驳回指控

（法新社纽约3日电） 英国安德鲁王子的律师将利用明天的法庭聆讯，呼吁纽约法官驳回对这位王室成员提起的性侵诉讼。美国女子朱弗里先前告上法院，声称逾20年前、安德鲁王子在她未满18岁时性侵她。

广告 继续浏览后续

预期安德鲁王子（Prince Andrew）的律师将主张，原告朱弗里（Virginia Giuffre）与美国已故富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）达成的保密协议将使安德鲁王子免除法律诉讼。这份秘密签订的和解协议内容今天公开。

聆讯将于明天上午10时、双方代表透过视讯会议举行，媒体和一般民众可透过电话收听。

朱弗里宣称艾普斯坦将她「借出」，与他富有且有权势的友人发生性关系，其中包括安德鲁王子，但安德鲁一再极力否认这项指控。

根据首度公开的协议内容显示，朱弗里2009年收取50万美元（新台币1379万元），同意撤销对艾普斯坦的民事诉讼。

这份协议还包括一项条款，据称是为了保护「其他相关可能被告」免于法律诉讼。艾普斯坦两年半前在狱中候审时自杀身亡。

代表英国女王伊丽莎白二世（Queen Elizabeth II）次子安德鲁王子的律师，将在明天的口头辩论中援引这项协议，届时他们将呼吁法官凯普兰（Lewis Kaplan）驳回朱弗里对安德鲁王子的诉讼。

朱弗里的律师过去已表示，他们将主张和解协议与她对安德鲁的民事诉讼「无关」，本案必须继续进行。

朱弗里去年提起民事诉讼，要求不明的损害赔偿，指控安德鲁王子在2001年性侵她，当时她年仅17岁，根据美国法律是未成年人。61岁的安德鲁没有面临刑事指控。

© 2022 AFP