英国审查报告建议 购菸法定年龄应逐年提高一岁

（法新社伦敦9日电） 英国政府委托进行的审查报告建议，英格兰法定购菸年龄应逐年提高一岁，直到最终没有人可以购买菸草产品为止。

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英国卫生大臣贾维德（Sajid Javid）委托、由儿童慈善机构Barnardo's前执行长贾维德汗（Javed Khan）领导的审查报告建议，将最低年龄从18岁逐步提高，这是报告建议实施的15项干预措施之一，以助英国实现2030年前成为「无菸」国家的目标。

英国政府表示，这些建议将会列入考虑，并在适当的时候公布自己的计画。

英格兰估计有600万名瘾君子，英格兰、苏格兰和威尔斯的购菸最低法定年龄，上次在2007年从16岁提高到 18岁。

根据官方数据，所有癌症死亡人口中，大约1/4与吸菸有关。

皇家内科医学院（Royal College of Physicians）的菸草特别谘询小组负责人亚格拉沃（Sanjay Agrawal）告诉英国广播公司电台（BBC Radio），自2007年将购菸年龄从16岁提高以来，16到18岁族群的吸菸人数减少 30%。

纽西兰2021年也公布一项类似的计画，将在2027年起，将吸菸年龄由18岁逐年调高。

© 2022 AFP