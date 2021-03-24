英国宣布庇护规定改革 提高非法入境者居留难度

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（法新社伦敦24日电） 英国政府今天推出自称是数十来年最大的庇护规定改革计画，并称现行制度「不堪负荷」。新规定将提高非法入境难民的居留难度，内政大臣巴特尔称，这是强硬但公平的制度。

巴特尔（Priti Patel）表示，这项「移民新计画」（The New Plan for Immigration）将「以真正的庇护需求为依据，而非对人口走私贩子的支付能力」。

改革计画的重点在于确认真正的庇护寻求者，吓阻非法入境，并改变规定，以使「没有权利」留在英国者的驱逐作业比较容易。

巴特尔告诉英国广播公司（BBC）：「我们正就如何改革整个庇护制度，考虑各种选项，这对逃离全球可怕地区迫害的人们相当重要。」

巴特尔指出：「我们必须打破这种人口贩运模式，必须实施安全与合法的规定，事实上必须能帮助真正的庇护寻求者，使他们不仅能免于迫害，也能在英国定居。」

但英国红十字会（British Red Cross）执行长亚当逊（Mike Adamson）称，这项计画「不人道」。他表示：「我们不应以他们抵达这里的方式，来判断某人是否值得予以庇护。」

© 2021 AFP