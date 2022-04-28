英国对欧盟进口剩余管制 延至2023年底实施

（法新社伦敦28日电） 英国政府今天宣布，受到能源成本上升和乌克兰战争影响，英国脱欧后尚未实施的进口管制措施将再度延后实行。

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欧洲联盟（EU）食品和动物产品认证与实体检查原定自今年1月1日开始实施，此后由于COIVD-19（2019冠状病毒疾病）大流行和移民手续日益复杂导致供应链受到严重影响，当局宣布相关措施延至2022年7月实施。

全面海关申报与管制措施则依照原计画，于今年1月1日开始实施。

内阁办公室表示，目前尚未生效的措施「今年内将不再实施」，并延后至「2023年底」生效。

英国当局透过声明表示：「政府得出结论，向可能将相关成本转嫁给面临经济压力消费者的企业施加新的行政要求，是错误的做法。」

政府指出，延期实施相关措施，每年可为英国进口商节省至少10亿英镑的成本。

英国脱欧大臣芮斯莫格（Jacob Rees-Mogg）称，政府正与业界讨论如何实施新的进口管制措施。

他说：「我们希望确保欧盟进口商品的过程安全、可靠且高效，也希望利用创新技术来简化流程并减少摩擦。」

英国尚未脱欧之前，从欧盟进口的商品皆不需经海关检查，但如今英吉利海峡两岸又要开始重新实施进口管制。

英国产业机构曾警告政府，原计画于7月实施的新检查措施将导致食品价格上涨，而消费者早已面临通货膨胀问题。

本周，伦敦智库「变动欧洲下的英国」（UK in a Changing Europe）表示，英国脱欧引发的贸易壁垒已导致食品价格上涨6%。（译者：施施 /核稿：陈政一）

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