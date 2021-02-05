英国将实施新措施 高风险国入境英人须旅馆隔离

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（法新社伦敦4日电） 英国政府今天证实，本月中将开始针对2019冠状病毒疾病（COVID-19）变种病毒实施入境防疫新措施，届时从数十个高风险国家返回的英国旅客，将强制在旅馆进行隔离。

这项新措施将自15日开始生效，所有从列入旅游禁令名单的国家返回的英国公民和永久居民，将必须在政府核准的防疫旅馆自我隔离10天。

目前名单上共有33个国家，包含所有南美洲国家和南非，英国政府认定这些国家存在COVID-19变种病毒株「高风险」。依照现行封锁规定，除了英国公民或永久居民，来自这些国家的其他国籍旅客都不得入境。

英国卫生部今天表示，已向港口和机场附近的旅馆徵询意见，在政府正式和他们签署合约前，了解他们有哪些提案来支持这项新措施。

根据媒体报导，在旅馆强制隔离10天，每人须自费1500英镑（约新台币5万7000元），包含三餐送至卧室门口，还有警卫监督是否违规外出。

一名英国卫生部发言人表示：「面对新的变种病毒，政府务必得继续采取必要措施，来保护人民和拯救生命。」

英国政府1月关闭与染疫人数偏低国家之间的「旅游走廊」，要求所有入境旅客都须出示阴性检测证明，入境后也得进行自我隔离。但在外界要求缩紧防疫措施压力下，英国内阁决定采取新的入境规定。

不过，英国政府这回并未强制要求所有入境旅客须在旅馆进行隔离。不像澳洲和纽西兰等国家，在实施这类措施后，新增死亡病例大幅减少。（实习编译：管之岑/核稿：张正芊）

© 2021 AFP