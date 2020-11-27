英国将成立数位市场部门 规范网路巨擘

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（法新社伦敦27日电） 英国今天宣布将成立一个新的监管单位，以规范脸书（Facebook）和谷歌（Google）等网路巨擘，提高它们在利用使用者个资，以及个人化广告方面的透明度。

英国文化媒体暨体育部（Department for Culture, Media and Sport）今天发表声明稿表示，新成立的数位市场部门（Digital Markets Unit）「将管理目前主导市场的网路平台，像是谷歌和脸书」。

成立的宗旨是「为了确保消费者和小型企业不会处于劣势」。

数位市场部门之所以会成立，是因为英国竞争及市场管理局（CMA）今年7月表示，现有法规已经没办法规范，必须成立新的监管单位，以规范靠着数位广告获利的网路巨擘。

英国竞争及市场管理局虽未直接对脸书和Google采取行动，但支持另立新法。

英国商务大臣夏玛（Alok Sharma）表示：「我们促进数位市场竞争的新部门，将确保消费者有选择权，这意味着规模较小的公司不会被排除在外。」

英国认同网路平台对商业和社会带来很大的好处，但「权力过于集中在少数科技公司」，不利产业的成长与创新，也对大众带来「不利的影响」。

新法规的目的在让这些科技巨擘，对他们提供的服务，以及如何利用消费者资料的过程更加透明。

英国政府表示，消费者将可以选择是否想看个人化的广告。

这个新部门将在明年4月推出，届时将有权「暂停、禁止和撤销科技巨擘的决定」，勒令它们采取行动或对它们处以罚款。（译者：刘淑琴/核稿：陈政一）

© 2020 AFP