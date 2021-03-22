英国将披露防卫现代化计画

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（法新社伦敦22日电） 英国政府今天将公布众所期待的军事现代化计画，矢言「在多个场域与全球各个角落」加强捍卫英国利益。

英国国防部表示，这份各界期待已久的提案详述于「竞争时代的防卫」（Defence in a Competitive Age ）报告中，着重在增强海军与全球足迹，将增加船只、潜舰与水兵，并将皇家海军陆战队（Royal Marines）转型成名为「未来突击部队」（Future Commando Force）的新部队。

国防部表示，「未来突击部队」将「持续性」部署，以确保航道安全并维持航行自由。

国防部还说，陆军则会成立「能在高风险环境作战并在世界各地迅速部署」的新特种作战「骑兵团」（Ranger Regiment），由此可看出武装部队在全球持续参与活动，包括在伊拉克打击「伊斯兰国」（Islamic State）以及在阿拉伯海查缉毒品的行动。

国防部也提及正在波罗的海与北大西洋公约组织（NATO）进行的海军活动，今年稍晚也将在亚洲部署以英国新航母为首的航母打击群。

国防大臣华勒斯（Ben Wallace）在声明中说：「未来几年，我们会更扩大全球参与的光谱。」

「在广阔的全球各地，我们会透过不断部署来吓阻敌人、给予盟友信心，并与盟友整合，在有必要时，做好战斗准备。」（译者：郑诗韵/核稿：刘文瑜）

© 2021 AFP