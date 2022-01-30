英国将颁布新制裁法 誓让俄罗斯目标无所遁形

（法新社伦敦30日电） 英国外相特拉斯（Liz Truss）今天表示，英国将于下周公布新的制裁法，以打击「更广泛」的俄罗斯经济目标，相关立法旨在阻止莫斯科入侵乌克兰。

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特拉斯指出，新的制裁法草案将扩大该国的制裁工具箱，因此「任何与克里姆林宫和俄罗斯政权有相关利益的公司」都可能成为制裁目标。

特拉斯告诉天空新闻（Sky News），俄罗斯总统「蒲亭的统治集团成员都将无处可躲」。

「我将于本周稍晚宣布更新版制裁相关立法，以锁定更多与克宫有利益相关的俄罗斯公司。」

「立法将让我们能够打击更广泛的目标，这样一来，就没有人可以心存侥幸，认为自己不会受到这些制裁的影响。」

特拉斯还警告，欧洲盟友必须保持团结一致，以吓阻莫斯科，此外还必须将「捍卫自由和民主」置于「紧迫的财政问题」之前。

她提到，在北溪2号天然气管线（Nord Stream 2）的争议上，德国似乎「采取较为强硬的立场」。

特拉斯强调：「我们不能只着眼于短期经济利益，而罔顾欧洲自由和民主的长期存续问题。这是我们所有人必须做出的艰难决定。」

莫斯科在乌国边境部署逾10万重兵后，俄罗斯与西方国家的关系跌落至冷战以来的最低点。俄方举动引发人们对其计划入侵乌克兰的担忧，并促使西方联盟计划加强该地区的部署。

英国首相强生今天表示，最快在下周，英军就会把派赴北约的部队、武器、舰艇和战机数量翻倍。

© 2022 AFP