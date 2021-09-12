英国小将美网夺后冠 女王致函道贺

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（法新社伦敦12日电） 本届美国网球公开赛女单项目由现年18岁的英国拉杜卡努封后，这是过去44年来夺得大满贯赛冠军的首位英国女子选手，举国欢腾，英国女王伊丽莎白二世也致函道贺。

法新社报导，拉杜卡努（Emma Raducanu）以6比4、6比3击败现年19岁的加拿大新秀费南德兹（Leylah Fernandez）于本届美网封后，这是继韦德（Virginia Wade）1977年在温布顿（Wimbledon）锦标赛夺后冠以来，时隔44年首位赢得大满贯金杯的英国女将，也是史上首位从资格赛一路晋级夺得大满贯赛事冠军的选手。

女王伊丽莎白二世（Queen Elizabeth II）说：「恭喜你夺冠，这么年纪轻轻，真是了不起的成就，也是你努力付出并全心投入的成果。」

伊丽莎白二世的贺函显示，拉杜卡努令人难以置信的封后，在英国获得广泛的赞誉。

拉杜卡努接受英国广播公司（BBC）访问时说，女王的道贺使她备感荣幸，「能收到女王陛下的贺函意义非凡」。

这位英国女将在加拿大出生，两岁时移居英格兰，在伦敦郊区的布伦来（Bromley）长大成人，她的母亲是中国人，父亲是罗马尼亚人。（译者：曹宇帆）

© 2021 AFP