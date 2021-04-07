英国展开莫德纳疫苗接种 AZ疫苗疑虑加深

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（法新社伦敦7日电） 英国今天开始施打美国莫德纳公司（Moderna）疫苗，这是英国境内施打的第三种2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗。与此同时，外界对于英国主要施打的AZ疫苗疑虑越来越多。

目前已交付欧洲和美国的莫德纳疫苗是英国境内施打的第三种疫苗，之前实施接种的两种分别是阿斯特捷利康-牛津大学（AstraZeneca-Oxford University），以及辉瑞-BioNTech（Pfizer-BioNTech）疫苗。

英国首先在威尔斯一家医院施打两剂型莫德纳疫苗。首相强生（Boris Johnson）推文表示：「我们已订购1700万剂，未来几周将陆续施打。请在接获通知后，前往接受疫苗注射。」

AZ疫苗的供应问题已对英国疫苗接种计画造成影响，同时外界对于AZ疫苗和少数接种者出现罕见血栓问题之间关联的疑虑也越来越多。

牛津大学已暂停在英国对儿童和青少年的小规模试验。

牛津大学昨天晚间在声明中说：「尽管儿童临床试验没有安全疑虑，我们将静待英国药物及保健产品管理局（Medicines and Healthcare products Regulatory Agency）审查成人出现血栓和血小板减少症罕见病例的进一步资讯，再决定是否恢复试验。」

© 2021 AFP