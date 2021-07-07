英国工党吁冷处理北京冬奥 促成联合国调查新疆

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（法新社伦敦6日电） 英国主要反对党工党（Labour Party）今天促请各部大臣和王室成员，除非中国允许联合国就侵害人权指控进行调查，否则应冷处理明年在北京举行的冬季奥运。

法新社报导，英国政府一再谴责中国，并要求中国允许联合国就新疆维吾尔穆斯林沦为酷刑及强迫节育等虐待行为受害者的说法加以调查；不过英国政府一直拒绝外界要求抵制北京冬奥的呼声。

美国国务卿布林肯（Antony Blinken）上个月表示，华府正在就可能的抵制行动寻求各盟邦共识，中国怒控美国「将体育政治化」。

工党外交事务发言人南迪（Lisa Nandy）和文化事务发言人史蒂文斯（Jo Stevens）表示：「我们一直力促政府采取比较强而有力的行动来处理这种令人震惊的情况，包括对必须为新疆现况负责的高层官员采取更广泛的制裁行动，并对强迫劳动采取比较强而有力的措施。」

「我们现在吁请各位利用（冬季）奥运机会极力争取，让联合国能不受限制地进入新疆，执行完整、透明且独立的调查。英国和他国政府一再争取此事，但迄今未能实现。」

对于国际称逾百万维吾尔穆斯林遭到任意拘留，以及部分维吾尔人遭到严刑拷打或强迫节育一事，北京予以否认。

南迪和史蒂文斯表示，若联合国未能在9月14日第76届大会开幕前得到中国允许前往新疆调查，则「英国不应派出官员、王室成员或其他高层代表参与北京冬奥的任何公务活动和典礼」。

「英国和其他国家发动的政治杯葛，会传达出全球深深关切维吾尔人苦难的强力讯号，也可防止冬奥沦为中国当局的公关秀。」（译者：李佩珊/核稿：张佑之）

© 2021 AFP