英国已1500万人施打疫苗 续推下阶段接种

广告 继续浏览后续

（法新社伦敦14日电） 英国首相强生今天说，国内已有1500万染疫风险最高的人接种第一剂2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗，达成「重大里程碑」。英国正准备展开下一阶段接种计画。

强生（Boris Johnson）先前承诺在本月中旬前替4 大高风险群体、约1500万人施打疫苗。他过去一年因防疫不力，饱受外界批评。

这4大优先接种群体包含70岁以上长者、安养院住客及员工、国民保健署（NHS）医护人员和临床上风险极高的人。

根据英国卫生部最新数据，截至昨天，共有1506万2189人接种了第一剂疫苗，其中53万7715人已接种第2剂疫苗。

强生在上传到推特（Twitter）的影片中表示：「我国达成非常卓越的成绩。我们还有很长的路要走，前路无疑会很颠簸，但在达成这些成就之后，我知道我们能以充分的自信迈进。」他提到，英国着手推动有史以来规模最大的疫苗接种计画，才刚过两个月。

国民保健署表示，明天开始将为65岁至69岁群体及临床上有风险的人施打疫苗，已近120万人受邀登记注射。

英国是欧洲疫情最严重的国家之一。根据美国约翰霍普金斯大学（Johns Hopkins University）统计，英国迄今累计约240万人确诊、逾11.7万人病故，但现在是接种COVID-19疫苗人口比例最高的国家之一。

© 2021 AFP