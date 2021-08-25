英国当局将放行方舟行动由喀布尔撤离200只猫狗

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（法新社伦敦25日电） 英国国防大臣华勒斯今天明显让步表示，一家英国人在阿富汗所设动物收容所的约200只猫狗，将获准搭乘包机撤离喀布尔。

美军8月31日撤离阿富汗的最后期限将届，数以千计的民众寻求逃离阿富汗无途，英国前海军陆战队员法辛（Paul "Pen" Farthing）此时发起高调行动，寻求撤离他收容所里的动物，因而引发争议。

法辛加入英国军队赴阿富汗服役后，在喀布尔成立动物收容所诺萨德（Nowzad），专门收容猫狗和驴子。

法辛目前还在喀布尔，他已经利用群众募资募得包机的资金，进行他所谓的「方舟行动」（Operation Ark），撤离他的工作人员和他们的眷属，还有约200只猫狗。

英国国防大臣华勒斯（Ben Wallace）先前表示，数以千计的人们在喀布尔机场外等候撤离阿富汗之际，优先撤离猫、狗等宠物是不对的。

不过，华勒斯今晨推文说，已授权官员为在喀布尔机场的法辛收容所员工办手续，完成后，「倘若他（法辛）和他的动物抵达，我们将帮他的飞机安排起降」。

法辛发起撤离收容所动物的行动，获得不少名人支持，其中包括谐星瑞吉贾维斯（Ricky Gervais），他对英国国防部的立场表达不满。

英国小报通常支持海外动物救援行动。太阳报（The Sun）今天指出，华勒斯让这个慈悲航班（mercy flight）有一丝希望。

法辛曾表示，这班撤离收容所动物的飞机有250个座位，多余的座位可以提供给阿富汗人。

根据英国国防部，英国自8月13日以来，已从阿富汗撤离超过1万人，今天预定派遣更多架军机前往阿富汗。

© 2021 AFP