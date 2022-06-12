英国影片描述先知女儿 摩洛哥禁演

（法新社摩洛哥首都拉巴特11日电） 摩洛哥今天宣布，一部描述先知穆罕默德女儿法蒂玛一生的英国影片，已经不准上映；许多国家的穆斯林指此片涉及亵渎都予谴责。

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法新社报导，摩洛哥电影中心（Moroccan Cinematographic Centre, CCM）今晚发布声明指出，「天堂女士」（The Lady of Heaven，暂译）将不会取得摩洛哥的上映许可。

这部由伊莱金（Eli King）所导演的影片，在摩洛哥境内，无论商业或文化两方面都被禁映。

此片被标榜是首部阐述先知穆罕默德女儿法蒂玛（Fatimah）一生的影片，将21世纪伊斯兰国（IS）团体及逊尼派（Sunni Islam）历史人物之间画上关联。

摩洛哥电影中心作出此决定之前数小时，摩洛哥最高神学者协会（Supreme Ulema Council）才发声明严正谴责这部影片。

最高神学者协会在声明中说，这支影片公然窜改伊斯兰史上既定的事实。

此片6月3日在英国上映，但电影院外的抗议活动，让全球第2大连锁电影院营运商Cineworld取消所有放映活动。

埃及、巴基斯坦、伊朗和伊拉克等国家都指此片涉亵渎予以谴责。（译者：纪锦玲）

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