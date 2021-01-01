英国彻底脱欧 英法海底隧道首日通行顺畅

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（法新社法国加莱1日电） 英国自今天起彻底脱离欧洲联盟，先前有人担心英法海底隧道（Channel Tunnel）会立刻堵塞，但隧道营运商说，大批重型货车一早就顺畅通行，「一丁点问题都没有」。

隧道营运商Getlink表示，英国今天凌晨正式脱离欧盟关税同盟及单一市场后，近200辆卡车往来于英国和法国之间。

Getlink发言人告诉法新社：「对一个特殊的历史性夜晚来说，交通状况已算是繁忙，一切都很顺利。」

这名发言人说：「所有卡车都完成了（因英国不再属于欧盟关税同盟而必须的）手续。没有任何一辆卡车被挡下。」

法国官员坚称，有赖于所谓的「智慧边界」，法国西北边境加莱（Calais）的混乱状况正减到最小程度。当局要求货运业者事先在线上输入货物资料，到了边境现场就只须快速扫瞄。

一旦完成扫瞄，若出现绿灯，卡车可依指示通过；若是橙色灯，则须接受进一步检查。

官员还提到，英国商店行号已事先储备一月份的货源。经耶诞节之后，一月是个生意相对清淡的月份。

第一部获得放行驶往英国的车辆，是一辆来自罗马尼亚的重型货车，载运着邮件和包裹。这辆货车是由加莱市长布夏尔（Natacha Bouchart）亲自按下绿灯，象徵性地准予通行。

布夏尔说，这是「历史性一刻」，货车恢复接受海关检查，会带来多大影响，目前仍未可知。

英国与欧盟约有70%的贸易往来是取道法国加莱港和敦克尔克（Dunkirk）港。平均来说，每天都有6万名乘客和1万2000辆卡车通过英法海底隧道。（译者：曾依璇/核稿：张佑之）

© 2021 AFP