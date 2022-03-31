英国情报机构：乌克兰战事失利　蒲亭幕僚却不敢据实以告

（法新社雪梨30日电） 英国情报机关「政府通讯总部」（GCHQ）今天表示，在乌克兰的俄军士气低落，拒绝执行命令甚至自毁装备，俄军战略「频频失利」，幕僚却不敢对总统蒲亭据实以告。

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「政府通讯总部」主任佛莱明（Jeremy Fleming）今天在坎培拉澳洲国立大学（Australian National University）演讲时表示，俄国总统蒲亭（Vladimir Putin）「严重误判」俄军战力，低估乌克兰人的抵抗力，小看国际联合对付他的力道，也错估了经济制裁的冲击。

佛莱明此言呼应白宫昨天公布的情资，显示蒲亭在战事进展上遭幕僚「误导」的说法。

佛莱明引述新情报说，证据显示俄军士气低落且装备不良，「我们看到俄国士兵缺武器也没士气，拒绝奉命行事，自毁装备，甚至不小心击落自家飞机」。

佛莱明说，「蒲亭严重误判情势，我们认为蒲亭的幕僚不敢告诉他真相」，但「即使蒲亭的幕僚不敢告诉他真相，他的政府对当前局势与这些误判也肯定了然于胸」。

他说，俄国本周公开宣称将「大幅」减少基辅周边与北部切尔尼戈夫（Chernihiv）的武装行动，或许代表他们已被迫重新思考。

俄罗斯还指出，西方基本上已向俄国发动了经济战争，因此俄国现在将远离欧洲，转向东方，与中国建立伙伴关系。

佛莱明对此认为，习近平拒绝谴责俄乌战争，某种程度上就是对俄国外交与经济的支持，「中国着眼统一台湾，不想做任何可能在迈向未来上限制能力的事」。

但佛莱明预期，在中国军事与经济能力与日俱增的情况下，中俄关系或将恶化。

他说：「太过紧密的结盟对两国都有风险（对中国而言更是如此）。」

「俄罗斯知道，长远来看，中国军事上和经济上将变得更加强大，他们有一些利益冲突，俄罗斯可能会被排挤。」

© 2022 AFP