英国指中国环球电视网失公允 裁罚880万元

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（法新社伦敦8日电） 英国监管当局继上月撤销中国环球电视网（CGTN）执照后，今天再基于英国人「被迫认罪」的影片和有关香港的报导，对这家媒体处以22万5000英镑（约新台币880万元）罚款。

法新社报导，英国国民韩飞龙（Peter Humphrey）指控，他被迫于2013年在中国环球电视网播出的影片中承认犯罪。英国通讯管理局（Ofcom）就此案对中国环球电视网处以10万英镑罚款。

英国通讯管理局裁定，中国环球电视网「本应知晓，有鉴于他是在审判前、在拘留他的人面前认罪，有理由怀疑韩飞龙先生的同意是否属实且知情」。

韩飞龙因涉与英国药厂葛兰素史克（GlaxoSmithKline）有关的贪污案，于2014年遭上海法院判决入监服刑2年多。

中国环球电视网则以公共利益为由，向英国通讯管理局解释，称事先已获得韩飞龙同意，且不知有任何虐待情事。

此外，英国通讯管理局裁定，中国环球电视网2019 年播出5个有关香港民主派抗议的节目，内容「失于保持应有的公平中立」，须支付12万5000英镑罚款。

以外语播放的中国环球电视网在全球为中国共产党发声，长期以来饱受批评。中国环球电视网在2016年之前是中国中央电视台的外语频道，于英国播出的执照由星空华文传媒持有。

英国通讯管理局发现这种由国家支持的所有权结构有违英国法律，上月撤销中国环球电视网的执照，但这家媒体仍须为持照时播出的节目承担惩罚。

另外，由于英国通讯管理局支持备受瞩目的异议人士郑文杰和桂民海所提控诉，中国环球电视网可能面临进一步处罚。

瑞典籍的桂民海以在香港出版关于中国政治领袖的争议书籍而为人所知，他2015年在泰国度假时失踪，之后在中国央视影片里承认曾于2003年酒驾肇事逃逸。桂民海指控，他是在无法与外界接触的情况下被迫受访。

桂民海起初被判服刑2年，于2017年10月获释数月后，在与瑞典外交人员前往北京的火车上再度被捕。他被控非法提供情资给国外，今年稍早遭判10年徒刑。

英国通讯管理局也支持前英国驻香港领事馆职员郑文杰所提控诉，中国环球电视网也曾播出他认罪的影片。据称他在中国遭到刑求，后来获得英国政治庇护。（译者：徐睿承/核稿：曾依璇）

© 2021 AFP