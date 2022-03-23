英国政坛充斥俄资 俄乌战争让问题摊在阳光下

（法新社伦敦22日电） 从钜额政治献金、捐钱赢得和高官打球机会，到贵族爵位提名，多年来，俄罗斯资金始终是英国政坛挥之不去的问题。

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但在俄国入侵乌克兰后，要求清理政党资金的声音顿时响亮起来。

先前曾大举投资俄国的反贪专家布劳德（Bill Browder）说，不只执政的保守党受到影响，「过去20年间，政治光谱两端都出现增长」。

2020年7月，英国国会「情报与安全委员会」（ISC）把俄资问题的严重性摊在阳光底下，「好几位与（俄国总统）蒲亭（Vladimir Putin）有密切关系的俄国精英阶层，被点出有参与英国的慈善及／或政治机构」，「这让他们身在得协助俄国进行影响力任务的处境」。

但跨党派的「情报与安全委员会」批评说，英国政府却未调查政坛事务遭到染指的可能性，特别是2016年各界意见分歧的欧洲联盟（EU）会籍公投案。

英国首相强生（Boris Johnson）与其所属保守党，是各界拿放大镜检视的对象。

在野的工党指控，强生2019年上任以来，保守党收受俄国金主近200万英镑献金，这些金主包括曾任俄国国防部高官与石油巨擘尤克斯（Yukos）主管的特墨科（Alexander Temerko），以及夫婿曾在蒲亭内阁任职的切尔努欣（Lubov Chernukhin）。

切尔努欣甚至被英国媒体形容为保守党史上最大的金主，2012年以来捐款超过200万英镑，其中最为人所知的，是她曾在保守党募款会上捐出数万英镑，赢得与时任首相卡麦隆（David Cameron）和强生打网球的机会。

她也曾参加和前首相梅伊（Theresa May）以及现任外交大臣特拉斯（Liz Truss）的晚宴。

工党希望保守党负责募款的共同主席艾略特（Ben Elliot）辞职，因为艾略特透过自己的礼宾公司，和富有的俄罗斯人牵上关系。

强生也因指派友人勒贝迪夫（Evgeny Lebedev）担任非经选举选出的上议会成员而遭检视，原因是勒贝迪夫的父亲，是前苏联国家安全委员会（KGB）干员。

根据英国「星期日泰晤士报」（Sunday Times），强生担任外相期间曾到勒贝迪夫的豪华别墅参加派对，但旗下拥有「伦敦标准晚报」（London Evening Standard）与「独立报」（Independent）的勒贝迪夫否认是俄国密探，并和特墨科齐声谴责俄国入侵乌克兰。

© 2022 AFP