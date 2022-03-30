英国政府为公立医院医疗不当致200多婴儿死亡道歉

（法新社伦敦30日电） 英国最重大妇产科医院丑闻的调查报告披露，200多名婴儿出生时因未受到这家公立医院妥善照护而丧命。此事促使英国政府出面道歉。

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这份报告列出2000到2019年这20年期间，国民保健署信托基金辖下施鲁斯伯瑞和泰尔福医院（Shrewsbury and Telford Hospital NHS Trust）一再失职的医疗案例。

此医院集团的新生儿死亡率高引起关切，当局2017年下令调查，报告中列出死产、早夭或脑部严重受损案例。

报告也揭露，12位在生产过程丧命的产妇中有9人本可获得好上许多的照护，另有些产妇本应该接受剖腹产，却进行自然分娩。

但这个在英格兰中部施洛普夏郡（Shropshire）营运数家医院的国营集团，不仅调查不够完整，也没有从案例中学到教训。

英国卫生大臣贾维德（Sajid Javid）向国会表示：「我要对所有严重受害的家庭致歉。这份报告清楚表明，你们被原本应该帮助你们和你们亲人将一个新生命带来这个世界的机构给辜负了。」

这份报告概述，经过创伤性产钳分娩后，造成部分宝宝颅骨破裂、骨折或脑性麻痹。

根据这份涉及将近1500个家庭和将近1600个临床案例的调查报告，还有些新生儿因为缺氧而导致永久性脑损伤。

© 2022 AFP