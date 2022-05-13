英国政府厉行撙节 计划砍1/5公务员职位

（法新社伦敦13日电） 英国主管脱欧机会和政府效率的部会首长芮斯莫格（Jacob Rees-Mogg）今天表示，受到政府最新撙节方案影响，有数以万计英国公仆恐失去工作。

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「天空新闻网」（Sky News）询问芮斯莫格，据传政府将砍掉9万1000个职位，他并未否认且表示：「我知道这听起来很耸动，但这只不过是恢复到2016年的公职规模。」

英国首相强生（Boris Johnson）告诉「每日邮报」（Daily Mail），「我们必须砍掉政府预算，来降低生活成本」，并称生活成本在疫情期间不断「膨胀」。

强生告诉每日邮报，有9万1000个职位必须砍掉，约占整体公职的20%，如此一来每年可节约35亿英镑（新台币1272亿元）。

英国政府正努力达到收支平衡，以弥补疫情期间花费的钜款，同时对抗拖累经济复苏，且对公共财政造成压力的通货膨胀飙升。

芮斯莫格近几周把目标瞄准尽管防疫限制已经解除，却依旧在家工作的公职人员。

他在政府部会没有到现场上班的人员办公桌上留下署名字条，上面写着，「遗憾你不在，期待很快能在办公室见到你」。此举遭到批评。

芮斯莫格表示，公家机关职位近几年因为处理英国脱欧和疫情而扩编不少，「现在该是回归常轨的时候了」。

他表示，每年约有3万8000人离开公职，因此最简单的方式就是冻结招聘。

「你必须确定每个人都能尽量有效率地，在必要的职位上工作。」

© 2022 AFP