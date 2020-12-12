英国政府承诺 将停止资助海外油气开采计画

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（法新社伦敦11日电） 英国首相强生（Boris Johnson）今天在一场国际气候变迁峰会开幕前夕宣布，英国将终止政府资金挹注在海外的原油、天然气和煤炭等化石燃料新开发计画。

英国、法国与联合国（UN）共同主办的「气候雄心峰会」（Climate Ambition Summit）将于明天登场。强生透过首相办公室发布声明表示：「我今天欣然宣布，英国将尽快停止使用纳税人资金支持海外的化石燃料计画。」

英国政府因提供数以十亿计英镑资金，协助企业在国外开采和提炼化石燃料及兴建电厂，而饱受各界批评。

英国首相官邸指出，过去4年英国政府「透过贸易推广和出口融资措施，促进价值210亿英镑（约新台币7800亿元）的英国石油和天然气出口」。

英国政府曾承诺很快会停止这类补助，但仍表示未来将有「极少数例外」。

绿色和平组织英国分部（Greenpeace UK）政策事务主任帕尔（Doug Parr）表示：「停止资助海外化石燃料计画，是相当受到欢迎的行动。」

国际发展机构「基督徒互援会」（Christian Aid）宣传部负责人穆瑞（Pete Moorey）则指出，要解决气候危机，有必要让地球8成的已知化石燃料不受开采。

唐宁街表示，英国政府有意在明年11月开始实施这项政策。届时英国将在格拉斯哥（Glasgow）主办联合国气候变迁峰会COP26。（译者：张正芊/核稿：陈彦钧）

© 2020 AFP