英国政府警告 蒲亭可能因战争罪受审

（法新社伦敦1日电） 就在入侵乌克兰的俄军无差别炮击一座城市时，英国政府1日警告，俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）和他的指挥官可能因触犯战争罪而面临起诉。

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俄军炮击乌克兰第2大城哈尔科夫（Kharkiv），摧毁了一所学校，据该市市长称，至少造成11名平民丧生。

英国多家报纸的头版刊登了乌克兰2名女孩在俄罗斯攻击时遇害的照片，以及一名医生试图救治其中一人时讲的话：「让蒲亭看看这个。」

曾担任战争罪检察官的英国司法大臣拉布（Dominic Raab）以1990年代前南斯拉夫战争为例，表示无论多长时间，英国和盟国都会将任何违犯者绳之以法 。

他告诉天空新闻网（Sky News）：「那就是为什么我们向蒲亭以及在莫斯科和乌克兰现地的那些指挥官明确表示，他们将为任何违反战争法的行为负责。」

在荷兰海牙的国际刑事法院（ICC）昨天表示，自俄罗斯2014年夺占克里米亚半岛以来，该法院发现「合理依据」，怀疑俄罗斯犯下战争罪和违反人道罪，正对此展开调查。

拉布在英国广播公司（BBC）电视台节目补充道，对蒲亭、俄罗斯将领和士兵来说，「他们确有被送上海牙法院被告席的风险」。

「国际刑事法院若决定采取行动，我确信英国和盟国会愿意在实际上和后勤方面给予支持。」

国际特赦组织（Amnesty International）表示，乌克兰东北部一所用于收容平民的幼儿园，2月25日遭到俄罗斯集束炸弹击中，造成3人丧命，其中包括一名儿童。

© 2022 AFP