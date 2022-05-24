英国新增37例猴痘 密切接触者应隔离21天

（法新社伦敦23日电） 英国公共卫生官员今天宣布，英格兰和苏格兰又发现37件猴痘（monkeypox）病例，迄今英国感染总数累计达到57例。

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英国卫生安全局（UKHSA）和苏格兰公共卫生局（Public Health Scotland）称，在英格兰发现36个确诊病例，苏格兰则发现1例。

UKHSA表示，针对与确诊者接触、但尚未检测出阳性反应或出现症状的高风险案例，该局现在建议他们隔离21天。

UKHSA还采购天花疫苗，提供给密切接触者，以降低有症状感染和重症风险。

UKHSA首席医疗顾问霍普金斯（Susan Hopkins）说，追踪接触者有助限制病毒的密切接触传播，这种病毒会导致皮肤出现类似水痘的疹子。

她在声明中补充道：「由于病毒透过密切接触传播，我们呼吁大家留意任何不寻常出疹或病变，若有任何症状，应与卫生服务机构联系。」

声明称：「英国和欧洲最近病例中，有相当比例是在同性恋和双性恋男性身上发现，因此我们鼓励这些男性对相关症状保持警惕。」

英国5月7日宣布发现首宗猴痘病例，该名患者最近刚从猴痘流行地区奈及利亚返国。

卫生官员上周称，其他病例皆与旅行无关，似乎已出现社区传播。不过他们指出，一般大众的染病风险仍然极低。

© 2022 AFP